Attaque à Londres : une femme grièvement blessée repêchée dans la Tamise

publié le 22/03/2017 à 19:22

On en sait plus sur l'attaque terroriste qui a frappé Londres ce mercredi 22 mars. Selon la BBC, le policier poignardé par l'assaillant serait mort des suites de ses blessures. On compte pour le moment quatre personnes décédées et une vingtaine de blessés, certains très grièvement. L'assaillant présumé a d'abord renversé plusieurs piétons sur le pont de Westminster, dont trois lycéens français, venus de Concarneau en Bretagne pour un voyage scolaire.



C'est après avoir embouti son SUV gris sur le bas-côté de la rue, que l'homme a couru vers les grilles du Parlement avant de s'attaquer au policier. La police a fait feu sur lui alors qu'il essayait de s'attaquer à un deuxième officier.

>> Suivez l'évolution de la situation en direct





Une femme grièvement blessée par la voiture-bélier a été repêchée dans la Tamise, a indiqué l'Autorité portuaire de la capitale britannique. Elle "a été retirée en vie de l'eau mais avec de graves blessures", a indiqué un porte-parole. "Nous partons du principe qu'elle est tombée ou a sauté du pont" de Westminster, où l'assaillant a lancé sa voiture sur la foule selon des témoins, a-t-il ajouté. Ce dernier a quant à lui été neutralisé par la police devant le Parlement.