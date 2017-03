publié le 23/03/2017 à 14:36

L'enquête de l'attaque terroriste à Londres s'oriente vers Birmingham. La police britannique a mené un raid dans cette ville située au nord-ouest de la capitale, dans la nuit suivant l'attentat survenu mercredi 23 mars tout près du Parlement. Cette opération des forces de l'ordre a permis l'arrestation de sept personnes. Plusieurs indices ont conduit les services de l'antiterrorisme à se rendre à Birmingham, deuxième métropole du Royaume-Uni. Selon la BBC, la voiture de type SUV utilisée par l'assaillant pour percuter des passants sur le pont de Westminster aurait été louée à Birmingham. "L'homme de Londres habitait ici", a par ailleurs déclaré un témoin du raid sur un appartement de la ville.



Les investigations de Scotland Yard se portant principalement sur la piste du terrorisme islamiste, il n'est pas anodin de voir Birmingham apparaître dans le dossier. Depuis quelques années, la ville du Midlands de l'Ouest est considérée comme étant un fief islamiste.

Le spectre de la cellule des attentats de Paris

Peu après les tueries du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, le Wall Street Journal révélait que la cellule terroriste à la manœuvre avait des contacts à Birmingham. Plusieurs personnes avaient été arrêtées dans la région, car soupçonnées d'être en lien avec le jihadiste belgo-marocain Abdelhamid Abaaoud, coordinateur des commandos meurtriers dans la capitale française. Le quotidien américain citait une source affirmant qu'au moins une personne liée à ces attaques avait voyagé au Royaume-Uni.

C'est aussi à Birmingham que Mohamed Abrini, "l'homme au chapeau" qui avait accompagné les kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, le 22 mars 2016, avait séjourné avant de passer à l'acte. Des informations de presse avaient également révélé, peu après, l'arrestation de plusieurs personnes grâce aux informations collectées dans le téléphone du terroriste. Deux de ces individus, Mohammed Ali Ahmed et Zakaria Boufassil, étaient alors soupçonnés d'avoir participé au financement de ces attentats.



Avant même cette vague d'attentats de masse revendiqués par le groupe État islamique, Birmingham était impliquée dans une autre attaque terroriste. Un recruteur de Daesh, originaire de cette ville, avait été tué en août 2015 par une frappe aérienne en Syrie de la coalition internationale. Un élément de plus qui permettait au Wall Street Journal, en s'appuyant sur des sources judiciaires et policières, d'affirmer que "plusieurs cellules terroristes islamistes d'origine nord-africaine ont été connectées à Birmingham et à sa région".