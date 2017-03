Londres : le témoignage de Claudia, qui a entendu les coups de feu

et Léa Stassinet

publié le 22/03/2017 à 18:21

La police parle d'un "incident terroriste". La confusion règne encore à Londres, où un homme apparemment armé d'un couteau aurait agressé un policier aux abords du Parlement britannique avant qu'il ne soit touché par des tirs de policiers. D'autres témoins évoquent un véhicule qui aurait fauché plusieurs piétons sur le pont de Westminster.





Claudia était juste en face du Parlement. "J'étais en train de rentrer à la maison, à l'arrêt de bus juste à côté du Parlement et c'est à ce moment-là qu'on a entendu un grand boum. J'ai vu une voiture qui s'était encastrée dans le mur, une personne gisait au sol, une autre était coincée entre le mur et la voiture", raconte-t-elle.

"Aucune d'entre elle ne bougeait", poursuit l'Anglaise. "J'ai demandé au chauffeur de bus de me laisser sortir pour aller voir ces deux personnes, puis des policiers sont arrivés très vite, de partout. Quand j'ai essayé de traverser la rue, j'ai entendu des coups de feu dans l'enceinte du Parlement. On nous a alors demandé de nous mettre à terre et d'évacuer la zone", explique la Londonienne, témoin de la scène.



L'attaque, qui se serait produite devant le parlement britannique a causé la mort d'une femme. Il y aurait plusieurs blessés graves, selon une source médicale citée par l'agence britannique Press Association. Cet interne de l'hôpital St Thomas de Londres a qualifié de "catastrophiques" les blessures de plusieurs personnes.