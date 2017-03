publié le 22/03/2017 à 21:17

Un attentat a fait au moins quatre morts et plusieurs blessés graves ce mercredi 22 mars à Londres. Présent à Westminster au moment de l'attaque, le député britannique Dominic Grieve raconte ce moment au micro de RTL : "Il y a un véhicule qui a été conduit par un chauffeur à travers Westminster Bridge, il a abattu des gens qui se tenaient sur les trottoirs et s'est arrêté à côté de l'enclos du Parlement et il a utilisé le toit de sa voiture pour pénétrer dans l’enceinte du Parlement".



À ce moment là, les députés britanniques étaient sur le point de faire un vote. "À la fin du vote, on nous a expliqué qu'il y avait un incident et qu'on ne pouvait pas rejoindre nos bureaux", explique-t-il. Et malgré les événements, aucun mouvement de panique n'a été recensé. S'il évoque un moment "troublant", cette attaque n'était pas "quelque chose d'inattendu". Dans l'enceinte du Parlement, alors que tous les députés ont été confinés, Dominic Grieve évoque une "ambiance bon enfant" : "Tout le monde est ensemble, dans un lieu sécurisé et on est en train de faire la conversation".

>> Suivez l'évolution de la situation en direct sur RTL.fr



Si Theresa May a été évacuée rapidement vers Downing Street, toutes les autres personnes sont restés au sein du Parlement : "Des ministres sont toujours là, il y a le public, les employés, les députés... Il y a un mélange de personne, c'est un peu comme un grand cocktail", ironise le député britannique qui dément un quelconque "manque de sécurité".