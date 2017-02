Rihanna was interviewed on La boite a Question at Grand Journal HD

publié le 13/02/2017 à 17:29

Après 13 ans d'émission, Le Grand Journal rend l'antenne. Le talk show phare de Canal + prendra fin le 17 mars prochain, comme annoncé dans un communiqué diffusé par la chaîne ce lundi 13 février. En cause, la chute des audiences, les départs successifs de présentateurs et les changements d'équipe répétés. Autant de circonstances qui ont fait que Le Grand Journal n'était plus le rendez-vous qui avait fait les belles heures de la chaîne.



13 ans d'émission qui ont offert aux fidèles de l'émission un grand nombre de séquences devenues cultes. Invités, artistes en live et chroniques déjantées faisaient la recette du programme phare de Canal +, dont l'arrêt marque la fin du premier talk show à la française.



De Michel Denisot à Victor Robert, Le Grand Journal aura marqué sa génération. Le programme sera remplacé, selon le communiqué, par plusieurs émissions. À partir de 19h30, en clair, les fidèles de Canal + pourront découvrir Le Journal du Cinéma, et redécouvrir Le Gros Journal, Le Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols.