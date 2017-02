Les candidats à la présidentielle usent des réseaux sociaux pour séduire. Le socialiste a choisi la musique.

par Aymeric Parthonnaud publié le 08/02/2017 à 23:47

Les réseaux sociaux sont devenus, depuis la campagne très 2.0 de Barack Obama, un élément fondamental de la conquête du pouvoir. À chaque candidat ses préférences dans les méthodes de communication sur le web. On a déjà parlé de la chaîne YouTube très populaire de Jean-Luc Mélenchon. François Fillon lui fait campagne un peu comme Nicolas Sarkozy et privilégie Facebook… même si c'est surtout pour s'expliquer sur les révélations du Canard Enchaîné. Emmanuel Macron, lorsque vous allez sur EnMarche.fr met en avant Instagram, l'application des photos carrées. Vous voyez sur la page d’accueil un grand mur avec toutes les photos et les visages des soutiens d'Emmanuel Macron. Une façon de montrer qu'En Marche n'est pas une coquille vide mais bien un mouvement populaire.





Benoît Hamon, lui fait dans l'originalité et propose - un peu comme un certain Barack Obama à la Maison Blanche - sa playlist. Huit chansons que l'on peut retrouver dans sur la page d’accueil de son site de campagne.

> Melody Gardot - Baby I'm A Fool

Une liste baptisée "Dans les oreilles de Benoit Hamon". Au programme : des voix féminines et un rythme lent, lounge et jazzy. Au programme : Cancion de las simples cosas de Buika, Baby I'm A Fool de Melody Gardot, The Girl From Ipanema d'Eliane Elias, mais aussi du Nina Simone ou du Ella Fitzgerald. Un oasis de tranquillité dans le tumulte de la campagne.