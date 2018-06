Les questions en suspens avant le sommet historique de Singapour entre la Corée du Nord et les États-Unis

avec Philippe Corbé et AFP

publié le 06/06/2018 à 16:26

Ce n'est arrivé qu'une seule fois. En 2000, Bill Clinton reçoit à la Maison Blanche le vice-maréchal Jo Myong Rok, alors numéro deux de la Corée du Nord. Il était également question d'un sommet entre les deux pays, qui a finalement coupé court. Cette année, le sommet est pour le moment maintenu entre Donald Trump et Kim Jong-un.



On dispose de peu d'informations concernant cette rencontre historique, qui survient après un apaisement des relations entre les deux Corée illustrée par une rencontre des deux homologues en avril dernier. Une chose est sure : la question cruciale de la dénucléarisation de Pyongyang sera centrale.

On connait tout de même la date : le sommet se déroulera mardi 12 juin 2018. Le premier tête-à-tête commencera à 9 heures du matin environ (heure locale). Le lieu : à Singapour. Et plus précisément, dans l'hôtel Capella de l'île de Sentosa, qui abrite de nombreux complexes touristiques ainsi que de célèbres parcours de golf.

De nombreuses questions en suspens

Encore de nombreuses questions persistent, à six jours de la rencontre. Par exemple, y'aura-t-il des drapeaux officiels ? Washington n'a jamais formellement reconnu la Corée du Nord depuis la fin de la guerre en 1953. Ce serait une victoire pour Pyongyang.



Mais aussi qui entrera dans la pièce en dernier ? Théoriquement, c'est celui qui a le statut le plus élevé. Qui sera assis de quel côté de la table ? Combien de pauses ? Quel menu ? Combien d'agents de sécurité ? Qui réglera les notes d'hôtel des Nord-Coréens ? Pour les Jeux olympiques, c'est la Corée du Sud qui avait payé.



Le tempérament des deux chefs d'État à s'affranchir des protocoles complique tout. Les Américains veulent éviter que Kim Jong-un fasse un coup devant les caméras, comme avec le président sud-coréen qu'il avait fait passer du côté nord de la frontière, lors de leur rencontre historique fin avril 2018. Si Donald Trump a accepté une photo et un tête-à-tête, son homologue ne s'y est pas formellement engagé.