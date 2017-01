Le nouveau président des États-Unis a prononcé la même phrase, au mot près, que le méchant de "The Dark Knight".

Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Donald Trump lors de son discours d'investiture, le 20 janvier à Washington

par Eléanor Douet publié le 21/01/2017 à 18:05

À première vue, le lien n'est pas évident entre Donald Trump, tout juste investi 45e président des États-Unis, et Bane, le méchant de The Dark Knight. Pourtant, lors de son discours d'investiture, vendredi 20 janvier, le milliardaire a prononcé, au mot près, la même phrase que le héros masqué, lorsqu'il prend le contrôle de Gotham City.



Après avoir prêté serment sur la Bible de Lincoln, Donald Trump s'est adressé aux Américains en promettant de "redonner le pouvoir à vous, le peuple". Or dans le film de Christopher Nolan, sorti en 2012, Bane prononce les mêmes mots : "We give it back to you, the people".



C'est un internaute qui a repéré cette similitude et qui a publié une vidéo. Et la comparaison ne s'arrête pas là puisque si dans le film Bane veut "reprendre Gotham aux corrompus", Tump s'en est pris aux "élites de Washington". Pour le nouveau président, "pendant trop longtemps, un petit groupe a récolté les fruits du gouvernement pendant que le peuple en a supporté le coût".

Mais, comme le révèle le Huffington Post, Donald Trump devait, à l'origine, prononcer un discours légèrement différent. Dans le texte de base, il précisait "the American People". Une petite modification qui aura donné une toute autre signification à cette phrase. À l'origine, voici le texte exact qu'il aurait dû prononcer : "La cérémonie d'aujourd'hui, cependant, a une signification spéciale. Parce qu'aujourd'hui, on ne transfère pas le pouvoir d'une administration à une autre, ou d'un parti à un autre. Nous transférons le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain".