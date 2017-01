La construction d'un mur, le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, était l'une des mesures phares de la campagne de Donald Trump.

"We will build the wall". Cette phrase, Donald Trump l'a inlassablement répétée au cours de sa campagne présidentielle. C'était l'une de ses propositions phares : construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, au frais des seconds qui plus est. Devenu président, le milliardaire ne compte pas enterrer cette mesure, bien au contraire. Mercredi 25 janvier, il a annoncé sur son compte Twitter personnel que cette journée sera "un grand jour pour la sécurité nationale", avant d'annoncer "parmi beaucoup d'autres choses, nous allons construire le mur".



Ce mercredi, le nouveau président des États-Unis devrait également signer plusieurs décrets limitant l'octroi de visas, l'accueil de réfugiés et l'immigration. Donald Trump s'est engagé pendant la campagne électorale à expulser les clandestins délinquants des États-Unis et à ériger un mur à la frontière, poreuse, entre les États-Unis et le Mexique. Reste à savoir comment le ministère de la Sécurité intérieure, qui sera dirigé par l'ancien général John Kelly, pourra appliquer ces mesures.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 janvier 2017

Jeudi, Donald Trump devrait signer des décrets sur l'immigration et les villes "sanctuaires", qui se sont engagées à refuser d'emprisonner les clandestins lorsque leur détention aura pour but de les expulser. Ces décrets devraient limiter l'immigration et l'accès aux États-Unis pour les réfugiés et les détenteurs de visas en provenance d'Irak, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen, selon le Washington Post, qui souligne que les ressortissants de ces pays sont déjà confrontés à une série d'obstacles pour obtenir un visa américain.



Donald Trump a également promis de supprimer le programme "DACA", mis en place par son prédécesseur Barack Obama en 2012 et qui a permis à plus de 750.000 clandestins arrivés mineurs sur le territoire d'obtenir des permis de séjour et de travail.