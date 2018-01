publié le 15/01/2018 à 11:56

Donald Trump célèbrera le premier anniversaire de sa prestation vendredi 19 janvier. Voici un an que le comportement du président américain inquiète. Publié aux États-Unis, Fire and fury, le livre de l'écrivain controversé Michael Wolff, bat des records de vente. Unis dans un même mouvement, les psychiatres américains ont décidé d'alerter l'opinion sur l'état mental du président. Cette folie présumée de Donald Trump est le thème d'un documentaire qui sera diffusé lundi 15 janvier sur C8 intitulé "Donald Trump est-il vraiment fou?"



Le producteur et présentateur du documentaire avait proposé ce documentaire depuis plusieurs mois. "Trump est quelqu'un qui a toujours voulu devenir célèbre et sa carrière a été orienté là-dessus parce que ses affaires n'ont pas été si florissantes qu'on le dit, c'est pour ça qu'il a fait de la télévision", déclare le producteur qui estime comme les psychiatres américains, que Trump est atteint de narcissisme malveillant. "Ce n'était pas grave quand il était animateur télé, maintenant il est à la tête du pays le plus puissant du monde", s'inquiète Victor Robert.

