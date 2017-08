publié le 22/08/2017 à 08:37

Le climat de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis risque encore de se renforcer. Alors que les menaces militaires se multiplient de chaque côté, les soldats américains et sud-coréens débutent lundi 21 août leur exercice militaire annuel "Ulchi Freedom Guardian" (UFG) en Corée du Sud.



Sur une période de deux semaines, les militaires vont s'exercer au UFG, un programme "purement défensif par nature" selon le président sud-coréen Moon Jae-In. Effectué chaque année, cet exercice militaire provoque la colère de la Corée du Nord, qui y voit une invasion de son territoire.

Cette année, la situation est d'autant plus sensible que la situation dégénère depuis quelques semaines entre Washington et Pyongyang. La menace d'un conflit nucléaire a été directement évoquée, Donald Trump a notamment déclaré qu'il était prêt à déchaîner "le feu et la colère" après le test de deux missiles balistiques nord-coréens, semblant mettre les États-Unis à portée de tir.

Moins de soldats américains qu'en 2016

Pour le président sud-coréen, Pyongyang ne doit pas se servir de cet exercice militaire "comme d'une excuse pour des provocations qui aggraveraient la situation. La Corée du Nord doit comprendre que ses provocations répétées contraignent la Corée du Sud et les États-Unis à mener des exercices conjoints, perpétuant le cercle vicieux", a-t-il ajouté.



50.000 soldats sud-coréens participent à cet exercice, de même que 17.500 militaires américains, ce qui représente un recul par rapport aux 25.000 GI's déployés en 2016. Mais le chef du Pentagone, James Mattis, a nié le fait que Washington cherchait à apaiser Pyongyang en diminuant le nombre de soldats.

Pyongyang renforce ses menaces

Le 10 août, le président nord-coréen Kim Jong-Un avait détaillé son projet d'attaquer la base militaire américaine de l'île de Guam, en cas "d'actions irresponsables" américaines.



Cette fois, la Corée du Nord a accusé Washington de "jeter de l'huile sur le feu" avec cet exercice militaire. Le journal du parti unique a ainsi mis en garde contre la "phase incontrôlable de la guerre nucléaire". Les États-Unis "se trompent plus que jamais" s'ils pensent qu'une guerre "se passerait chez quelqu'un d'autre, loin de chez eux de l'autre côté du Pacifique".