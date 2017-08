publié le 14/08/2017 à 13:32

C'est une des conséquences logiques du conflit entre les-États-Unis et la Corée du Nord. Alors que les tensions n'ont cessé d'augmenter entre Donald Trump et Kim Jong-un ces dernières semaines, certaines personnes craignent le pire, notamment depuis les déclarations du leader nord-coréen au sujet de l'île de Guam.



De ce fait, alors que la menace d'une guerre nucléaire est de plus en plus forte, les ventes de refuges anti-nucléaires sont en forte progression, selon deux médias britanniques, The Independant et The Guardian, relayés par Le Figaro. C'est le cas au Japon notamment. Ainsi une compagnie située à Osaka a vendu plus d'une douzaine d'abris en deux mois, soit deux fois plus qu'en une année pleine.

Mais le pays nippon n'est pas le seul à se préparer à une telle attaque. Aux États-Unis, la hausse des ventes a également été enregistrée. Ainsi, une compagnie américaine indique au site Fox11 avoir vendu plus de trente abris lors des deux dernières semaines. Si la majorité des ventes sont envoyés au Japon, le PDG de l'entreprise assure avoir vendu ces abris dans neuf États américains différents, relate Le Figaro.



Les abris atomiques ne sont pas les seules solutions déployées à l'heure actuelle. Le Japon va déployer son système antimissile américain Patriot, lan Corée du Sud a prévu un exercice national fin août alors que les États-Unis ont publié un guide de survie pour les habitants de l'île de Guam.