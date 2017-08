publié le 16/08/2017 à 08:34

Kim Jong-Un a décidé de ne pas mettre à exécution, pour l'instant, son projet de tirs de missiles près du territoire américain de l'Île de Guam. Et malgré cette légère accalmie, les tensions restent réelles entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le monde regarde dès lors la situation avec une grande inquiétude alors que pèse une menace de guerre nucléaire. Invité de RTL mercredi 16 août, Bruno Gollnisch "craint qu'une guerre soit possible". "Il y a une escalade verbale et cela commence souvent comme ça", a-t-il lancé.



Le député européen du Front national ne s'est pas arrêté là évoquant un régime "paranoïaque" en Corée du Nord. "De plus en extrême-orient, il est très important de ne pas perdre la face. Quand vous avez un régime paranoïaque et totalitaire, il faut être extrêmement prudent surtout quand, en face, vous avez quelqu'un imprégnez de la culture du Far West qui pense que c'est en dégainant le premier qu'on a plus de chance de tuer le méchant", a-t-il développé assurant que cela était "très dangereux".

Pour Bruno Gollnisch, il est dorénavant important de parler avec la Corée du Nord. "Il faut éviter toute déclaration intempestive, même si je ne suis pas opposé au fait qu'on manifeste une ligne rouge à ne pas franchir", a-t-il poursuivi pointant également du doigt la responsabilité de la Chine sur cette question.