Morbihan : le FN fait retirer une expo sur le Vél d'Hiv et la Shoah

publié le 09/05/2017 à 11:35

La nouvelle fait polémique. Le jour du second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai, la mairie de Ploeren (Morbihan) a dû retirer une exposition installée dans une salle communale consacrée à la rafle du Vél d'Hiv et à la Shoah, intitulée "Désobéir pour sauver". La raison invoquée ? Le principe de neutralité.



Le délégué départemental du Front national (FN) dans le Morbihan, Bertrand Iragne, est en effet intervenu auprès du maire de la commune bretonne, Gilbert Lorho, car l'exposition était installée dans un espace faisant également office de bureau de vote, raconte Le Télégramme. Cette exposition, poursuit le quotidien régional, avait été prêtée par l'Office national des anciens combattants, et rendait hommage aux forces de l'ordre françaises proclamées "Justes parmi les nations", ce titre honorifique qui récompense les personnes ayant sauvé des Juifs pendant la période de l'Occupation allemande.

Au Télégramme, le frontiste assure avoir été contacté par des électeurs, qui trouvaient qu'il était anormal démocratiquement qu'une telle exposition soit observable dans un bureau de vote.