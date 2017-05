publié le 24/05/2017 à 16:49

"Tellement incroyable ! Je n’oublierai jamais !" La conclusion du mot lapidaire laissé par le président Donald Trump dans le livre d’or du mémorial Yad Vashem est en passe de rentrer dans l’histoire. De nombreux observateurs soulignent le décalage entre la légèreté, voir la trivialité des propos du président américain, en regard à la gravité des lieux. "C'est un grand honneur d'être ici avec mes amis", avait écrit le dirigeant des États-Unis auparavant.



Le mémorial Yad Vashem a été érigé dans les années 50 pour rendre hommage aux 6 millions de juifs assassinés lors de la Shoah. De nombreuses voix ont notamment comparé le billet de Donald Trump avec celui, sensiblement plus long et travaillé, rédigé par Barack Obama dans le même livre d’or en 2008. "Les mots ne pourront jamais décrire les profondeurs insondables de ce mal ni l'étendue de la douleur et de la dévastation. Ce sont les heures les plus sombres de l'Histoire", avait notamment écrit l’ancien président, "laissez nos enfants venir ici et apprendre cette histoire, afin qu'ils puissent ajouter leur voix pour proclamer 'jamais plus'".

J'ai cru à un fake mais @AFPphoto confirme: le mot d'Obama en 2008 au mémorial Yad Vashem de la Shoah et celui de Trump aujourd'hui #AFP pic.twitter.com/vlUx0AGmAt — Fanny Carrier (@fannycarrier) 23 mai 2017

Donc pour Donald Trump, Yad Vashem (Memorial de l'Holocauste à Jérusalem) est "so amazing". No comment. pic.twitter.com/YEaKEE4XsR — Gabriel Farhi (@ravgab) 23 mai 2017

Parmi les nombreuses remarques acerbes que s’est attirées le président des États-Unis, on peut citer une des plus sobre ; du rabbin parisien Gabriel Farhi : "Donc pour Donald Trump, Yad Vashem (Memorial de l'Holocauste à Jérusalem) est "so amazing". No comment." Face au tollé suscité par le geste de Donald Trump, certains sites ont tenté de dénoncer une "fake-new", en relayant eux-même de fausses informations. C’est par exemple le cas du site pro-israélien Europe Israël News, qui assure que le message du dirigeant américain était : "C’est un grand honneur d’être ici avec tous mes amis. Tellement incroyable, je n’oublierai jamais". Il s’agit en réalité phrase tirée du discours du président au mémorial Yed Vashem, comme le relève le service Désintox de Libération.