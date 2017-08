et AFP

publié le 20/08/2017 à 04:28

Il est le dernier membre de la cellule terroriste derrière les attentats de Barcelone et Cambrils a toujours être dans la nature. Depuis deux jours, Younès Abouyaaqoub, Marocain de 22 ans, est recherché par la police espagnole, qui le soupçonne par ailleurs d'être le conducteur de la camionnette qui a fait 13 morts et une centaine de blessés sur La Rambla, à Barcelone, jeudi 17 août.



Younès Abouyaaqoub est devenu le principal suspect depuis que Moussa Oukabir, soupçonné dans un premier temps d'être ce chauffeur en fuite, a été identifié vendredi 18 août comme un des cinq assaillants abattus par les policiers à Cambrils, sur la côte catalane. La police, elle, se refuse à confirmer cette information, déclarant que le conducteur de la camionnette n'est toujours pas identifié.



Le terroriste présumé, en fuite, aurait loué jeudi en début d'après-midi une fourgonnette à Vic, au nord de Barcelone, et un Kangoo blanc, selon les informations du Parisien. Le Kangoo , dont le signalement avait été transmis aux autorités française, a finalement été retrouvé en Espagne samedi après-midi, d'après une source policière française, citée par le Parisien.

Une cellule jihadiste d'une douzaine de membres

La cellule jihadiste derrière ces deux attentats, où 14 personnes ont été tuées, compterait une douzaine de membres, selon un responsable de la police. Le ministre de l'Intérieur espagnol a indiqué que la cellule a été "totalement démantelée, compte tenu des personnes qui sont mortes, de celles qui sont détenues et des identifications qui sont en cours mais que nous ne pouvons pas préciser". Le ministre a toutefois nuancé cette information, puisque Younès Abouyaaqoub est toujours en fuite.



La plupart des membres de la cellule avaient des liens avec une seule petite ville de 10.000 habitants au pied des Pyrénées, Ripoll. C'est là que trois suspects ont été arrêtés et qu'habitaient trois des morts identifiés vendredi, Moussa Oukabir, 17 ans, Saïd Aallaa 18 ans, et Mohamed Hychami 24 ans.