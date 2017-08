publié le 21/08/2017 à 13:35

Le bilan des victimes tuées lors du double attentat perpétré en Catalogne jeudi et vendredi dernier s'alourdit. Les attaques aux voiture et camionnette bélier qui ont respectivement foncé dans la foule à Barcelone puis à Cambrils, ont fait 14 morts dans un premier temps. Lundi 21 août, on apprend qu'une 15e personne fait aussi partie des victimes de l'attentat revendiqué par l'État islamique.



Vendredi, un homme a été retrouvé poignardé dans sa voiture près de la capitale catalane. Il s'agit d'un individu de 34 ans originaire de Vilagranca del Penedes. Son véhicule avait échappé à un contrôle de police quelques heures après la tuerie de Barcelone, et est ensuite réapparue près de Barcelone, à Sant Just Desvern. Les policiers n'avaient jusqu'à présent pas relié cet incident aux attentats en Catalogne.

L'auteur de ce crime, qui serait le même suspect que pour l'attaque terroriste de Barcelone, est toujours en fuite. Les autorités catalanes ont diffusé son portrait sur les réseaux sociaux et appellent à la prudence estimant qu'il pourrait "être armé" et donc "dangereux".