publié le 21/08/2017 à 11:59

Il tenait à rendre hommage à ses compatriotes. Lors du championnat du monde des maîtres de natation à Budapest, une compétition biannuelle destinée aux plus de 25 ans, le nageur espagnol Fernando Álvarez voulait qu'une minute de silence soit observée avant le début des épreuves.



Seulement, la Fédération internationale de natation (Fina) a rejeté sa demande. "On ne peut pas perdre la moindre minute", aurait déclaré l'instance à Fernando Álvarez, qui s'est confié auprès de El Español.



Alors, le nageur a pris ses responsabilités avant sa finale du 200 mètres brasse. Lorsque le départ a été donné, le nageur a refusé de s'élancer. Pendant que ses concurrents débutaient leur course, Fernando Álvarez est resté debout, sans bouger sur son plot, afin de respecter une minute de silence. L'Espagnol a finalement choisi de plonger au bout d'une minute et d'accomplir sa course. "Ça m'est égal. Cela m'importait bien plus que de gagner tout l'or du monde", a-t-il déclaré par la suite.