Des soldats libanais agitent un drapeau libanais et espagnol sur une position reprise à Daesh

publié le 21/08/2017 à 12:14

Solidarité internationale. L'armée libanaise a dévoilé le 19 août une photo de deux soldats posant avec un drapeau espagnol et un drapeau libanais en signe de soutien après les attentats qui ont frappé la Catalogne le 17 et 18 août. La photo a été prise au Liban sur la montagne de Mkhayrme près de Ras Baalbek, proche de la frontière avec la Syrie, sur une position reprise à Daesh.



Cette photo fait aussi suite à l'opération militaire "Aube de Jouroud" lancée le 19 août par l'armée libanaise pour repousser les djihadistes qui occupent l'est du Liban depuis 2014.