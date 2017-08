Attentats en Espagne : le conducteur de la voiture bélier identifié

et AFP

La police connaît désormais avec certitude le nom de l'ennemi public numéro un. Quatre jours après le double attentat perpétré en Espagne, les autorités espagnoles annoncent avoir identifié l'individu qui conduisait la camionnette ayant tué 13 passants sur La Rambla de Barcelone, le 17 août. Le tweet qui divulgue cette information ne communique aucun nom. Le responsable de l'Intérieur de Catalogne, Joaquim Forn, a cependant déclaré sur Radio Cataluna : "Tout porte à croire que Younes Abouyaaqoub était au volant de la camionnette".



Ce nom avait déjà filtré depuis plusieurs jours dans la presse espagnole. Les enquêteurs avaient déjà orienté leurs recherches dans ce sens. Âgé de 22 ans, Younes Abouyaaqoub est un ressortissant marocain dont la présence sur le sol espagnol n'est plus garantie. Dimanche 20 août, la police reconnaissait ne pas être en mesure de savoir si l'individu avait traversé une quelconque frontière ou non. "Si je savais qu'il est en Espagne et où, nous irions le chercher. Nous ne savons pas où il est", déclarait Josep Lluis Trapero, chef de la police régionale de Catalogne.

Des photographies obtenues par El Pais montrent que le suspect se serait bien enfui à pied après l'attaque à Barcelone. Cela confirme les premiers témoignages recueillis sur place, juste après la tuerie. L'individu se serait alors enfui en empruntant un passage, dans le marché bien connu de La Boqueria.



Les enquêteurs soupçonnent le suspect d'avoir dérobé une voiture au cours de sa fuite. Cela pourrait ainsi avoir un lien avec le meurtre mystérieux d'un Espagnol retrouvé poignardé à bord de sa voiture. Quelques heures après l'attaque, ce véhicule avait forcé un barrage de police à la sortie de la ville, renversant au passage un membre des forces de l'ordre. La voiture, de marque Ford, avait été retrouvée trois kilomètres plus loin, à Sant Just Desvern, avec ce corps sans vie.

