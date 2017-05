publié le 23/05/2017 à 07:58

Les faits se sont produits à 22h30, heure locale. Dans la salle de Manchester Arena, à Manchester (Royaume-Uni), le concert de la chanteuse américaine Ariana Grande touchait à sa fin lorsqu'une forte explosion a retenti. Si la piste d'un attentat-suicide est celle qui est privilégiée pour l'heure, ce sont les services américains qui ont informé leurs homologues anglais qu'il s'agissait sans doute d'un attentat-kamikaze. 19 personnes ont été tuées et une cinquantaine de blessés sont à déplorer.



Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les restes d'un sac à dos ont bien été retrouvés sur les lieux de l'explosion. Il était chargé d'explosifs, probablement du TATP, aussi appelé peroxyde d'acétone. Cette piste est explorée car dans les minutes qui ont suivi l'explosion, une forte odeur d'ammoniac a été constatée sur les lieux, signe distinctif de cet explosif très utilisé par les terroristes de Daesh.

Le sac était aussi garni de vis et de boulons, beaucoup de débris métalliques ont été retrouvés sur les lieux. Les services médicaux constatent que les blessures ont été causées par des déchirures très profondes. Un corps retient l'attention des enquêteurs et pourrait accréditer la thèse de l'attentat-kamikaze. Il est en train d'être identifié par les enquêteurs et porte des blessures beaucoup plus profondes. Cela pourrait éventuellement être le corps du terroriste, à moins que le sac ait tout simplement été déposé lorsque le public sortait, ou même lancé dans la foule. Pour l'instant, les caméras de surveillance ne donnent pas d'indication précise sur ce dernier scénario.