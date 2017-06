publié le 21/06/2017 à 23:31

La Fête de la musique a investi la cour de l'Elysée. Pendant que l'annonce du nouveau gouvernement, dans les jardins du palais, se faisait attendre, l'orchestre de la Garde républicaine avait pris possession de la cour d'honneur de l'Elysée, exceptionnellement ouverte au public.



Ils ont enchaîné les thèmes de de Rabbi Jacob, de La Belle de Cadix ou de Mission impossible et celui de Game of Thrones. "Ce soir, vous êtes ici chez vous pour la Fête de la musique. Venez vite !", avait tweeté l'Elysée une heure avant l'annonce de la composition du nouveau gouvernement.

D'ailleurs, avec cette chaleur caniculaire, l’Élysée a détourné la devise de Game of Thrones (Winter is coming, ndlr) en tweetant : "Winter is NOT coming", autrement dit "L'hiver n'arrive pas" ! De quoi faire ironiser bon nombre d'internautes (et de journalistes) qui ont répondu "Remaniement is NOT coming" ! Car en effet, l'annonce de la nouvelle équipe gouvernement a eu plus d'une heure et quart d'heure de retard.

En attendant l'annonce du nouveau gouvernement à l'Elysée : Mission Impossible #nokidding pic.twitter.com/LunDUGNUbz — Camille Crosnier (@CamCrosnier) 21 juin 2017

Retard possible dans l'annonce du remaniement. Sur le perron de l'@Elysee l'orchestre joue "Mission Impossible". ¿ pic.twitter.com/1MPlq5Be2F — Anne Saurat-Dubois (@annesaurat) 21 juin 2017