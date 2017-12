publié le 15/12/2017 à 14:29

Nous sommes à Brasparts, dans le Finistère, où le bouillon de onze heures avait un goût de porridge. Logique puisque cette mixture-là était préparée par une infirmière anglaise. Non pas destinée, je vous rassure, à expédier dans l'au-delà l'homme de sa vie, mais à profondément l'endormir.



C'est la jalousie qui conduit cette femme de 60 ans, à l'heure du petit-déjeuner, à broyer dans le porridge préféré de son compagnon, 62 ans, une demi-douzaine de comprimés de somnifère et des anxiolytiques, révèle le quotidien régional Ouest-France.



La scène se passe dans leur résidence secondaire en Bretagne. L'infirmière soupçonne son homme de la tromper avec "une actrice américaine et d'autres femmes". Pour en avoir le cœur net, et pouvoir fouiller en toute impunité le téléphone portable de l'infidèle, elle l'envoie donc au royaume des songes.

Elle va effectivement constater qu'il la trompe et attendre qu'il se réveille. Sauf que la dose est massive et c'est à l'hôpital que finit le Britannique empoisonné.



L'infirmière jalouse vient d'écoper de trois mois de prison avec sursis. Son compagnon n'est pas rancunier. Il lui a tout pardonné. Ils continueront même à passer des vacances ensemble. Mais fini le porridge, il s'est mis aux tartines.