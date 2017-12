publié le 18/12/2017 à 14:24

C'est un avis de recherche pas comme les autres pour un tableau qui est aujourd'hui estimé à 20 millions de dollars. C'est un musée qui le lance auprès de ses visiteurs, celui du château de Poznan, en Pologne, qui abrite des collections d'art contemporain.



Une immense toile, de 2 mètres 44 sur 1 mètre 21, est ici absente depuis plus de soixante ans. À sa place, il y a seulement sa reproduction en noir et blanc, seule photo qui existe de La Table Blessée.

C'est un chef d'oeuvre du surréalisme, inspiré du Dernier Souper de Leonard de Vinci, peint par la mexicaine Frida Kahlo dont les œuvres, rares, battent tous les records. Frida Kahlo était une immense artiste mais aussi une révolutionnaire, communiste de la première heure. En 1940, la toile est exposée à Mexico pour l'Exposition Internationale du surréalisme, puis va faire l'objet d'un tour de passe-passe unique dans l'histoire de l'art.

Disparue mystérieusement

La toile va voyager jusqu'en Pologne et c'est là qu'on va perdre sa trace. Évanouie, évaporée mais dans des conditions très particulières, comme a pu l'établir le musée de Poznan.



Après l'exposition internationale, le tableau réapparaît en 1946 à l'ambassade d'URSS à Mexico. Frida Khalo l'a confié à l'ambassadeur de ce "pays frère", comme elle l'appelle. La toile est ensuite exposée une seule fois à Varsovie en 1956, juste après la mort de l'artiste.



Puis plus rien, le trou noir. Avec les années, on apprend que la peintre avait sans doute une liaison avec l'ambassadeur soviétique, qui aurait reçu la toile comme un cadeau. Mais cadeau empoisonné puisque Moscou va vite décider que La Table Blessée ne correspond en rien aux canons du réalisme soviétique. On va donc la cacher et l'oublier.



Elle n'aurait pas été détruite, même si l'ordre a bien été donné, miraculeusement épargnée par un bon samaritain. Déposée dans les réserves du musée Pouchkine à Moscou, où Staline et ses successeurs stockaient les œuvres interdites. Des recherches viennent d'être lancées pour retrouver ce chef-d'oeuvre perdu, mais qui pourrait bientôt resurgir du néant.