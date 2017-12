publié le 18/12/2017 à 19:58

Nous sommes à Neuvy-Grandchamp où l'on secoue les lampadaires comme des cocotiers. "Secouez-moi, secouez-moi !", pourraient en effet s'écrier, s'ils avaient la parole, les lampadaires de cette commune bourguignonne. Ses 807 habitants ont parfois du mal, à la nuit tombée, à se repérer dans les rues du village, et plus précisément dans le quartier de Bel-Air, où le lotissement est fréquemment plongé dans l'obscurité.



En cause, un éclairage public pourtant tout neuf, mais qui fait des siennes et qui a une fâcheuse tendance à s'éteindre sans prévenir. Du coup, on n'y voit goutte sur les hauteurs du bourg. Un adjoint au maire s'est donc emparé du dossier et la société de maintenance a rapidement répondu qu'il s'agissait d'un défaut du système de sécurité qui se déclenche inopinément dès lors que le vent souffle.

Pas de réparation, mais une solution : il suffit de secouer le poteau pour que la lumière revienne et ce n'est pas une blague. Recommandation faite en conseil municipal : Neuvicois, Neuvicoises, en cas de panne, sortez de chez vous en pleine nuit et venez donc secouer le poteau. Une idée parfaitement lumineuse.