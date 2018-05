publié le 20/05/2018 à 11:05

Le mariage de Meghan et Harry était magnifique. La mariée était en blanc avec un diadème, on aurait dit une princesse Disney. La reine Elizabeth II était en vert fluo avec une touche de violet, on aurait dit un bonbon Haribo. Meghan était superbe, on ne voyait qu'elle, sauf quand elle s'est dirigée vers l'autel, là malheureusement elle était cachée derrière l'oreille gauche du prince Charles.



Elle aura commencé la journée en Givenchy, elle l'a terminé en Stella McCartney. La pauvre, elle adore les grands couturiers, mais quand on prend les initiales de son couple, Harry et Meghan, ça fait H&M, pas de bol. Il y avait beaucoup d'invités prestigieux, ainsi que toute la famille royale d'Angleterre. Meghan, côté famille, elle n'avait que sa mère.

Elle est fâchée avec son père, avec sa sœur, son frère, donc elle ne les a pas invité. Meghan, elle n'a pas attendu d'avoir un château pour mettre les gens aux oubliettes. Parmi les convives, il y avait aussi l'ex de Harry, Chealsy Davy. Alors avant, Harry était un bon parti, mais aujourd'hui, il est parti pour de bon.