Michel Cymes : "L'éclairage public est l'ennemi du sommeil"

et Loïc Farge

publié le 20/04/2017 à 10:33

Si le sommeil était une couleur, ce serait le noir. Le noir complet. Malheureusement, le sommeil ça n'est pas toujours ça. Il se teinte parfois de bien d'autres couleurs qui altèrent sa qualité. On évacue d'entrée la couleur bleu, celle qu'émettent les écrans de nos ordinateurs, de nos tablettes ou de nos téléphones. C'est l'ennemi suprême du sommeil.



Mais il existe d'autres couleurs moins agressives et tout aussi sournoises : le jaune, le blanc, l'orangé. Ce sont les couleurs de l'éclairage public. Il suffit d'un volet mal fermé ou de pas de volet du tout pour que notre horloge biologique soit perturbée. Résultat : il est 3 heures du matin et vous êtes réveillé.

L'hormone du sommeil, c'est la mélatonine. Le cerveau la sécrète d'autant mieux qu'il se trouve dans le noir. Si une source de lumière rentre dans le jeu, la sécrétion est perturbée, voire bloquée. Pas de mélatonine, pas de dodo. Il y a quelques années, l'Institut national du sommeil et de la vigilance avait rapporté qu'un Français sur quatre était exposé à l'éclairage public jusque dans sa chambre à coucher.



Le gouvernement avait même pondu une circulaire interdisant l'éclairage des magasins, des bureaux ou de certains bâtiments officiels entre 1 heure et 7 heures du matin. Sauf qu'à 1 heure du matin beaucoup d'entre nous sont couchés depuis un moment. Ensuite il suffit de se balader la nuit sur le périphérique pour constater qu'on est encore loin du compte.