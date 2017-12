publié le 13/12/2017 à 15:29

Nous sommes à Niort avec des gendarmes sans limites. "Les deux jeunes gendarmes n'en mènent pas large devant le tribunal", comme le raconte le journal la Nouvelle République. Pour des représentants des forces de l'ordre l'exercice est toujours inconfortable et là, les faits sont assez pénibles.



Les deux pandores sortent de boîte de nuit assez avinés, plantent leur Clio dans un mur, récupèrent le parc-choc tombé sur le bitume et repartent tant bien que mal car la Clio éclaire beaucoup moins bien. Ils ont donc l'excellente idée de récupérer un second véhicule à la gendarmerie.

Le convoi s'ébranle, la première voiture éclairant la seconde. Mais dans un brouillard alcoolisé, les deux conducteurs se perdent de vue et le véhicule toujours intact est également victime d'un accident. Ils tenteront de reprendre leur service à la caserne le lendemain mais, pas de chance, leur épopée héroïque a eu un certain retentissement dans le pays.

Leurs collègues les font souffler dans l’éthylotest qui s'illumine instantanément. Deux mois de prison avec sursis, six mois de retrait de permis, le président du tribunal a eu l'amabilité de ne pas inscrire cette condamnation à leur casier judiciaire.