publié le 14/12/2017 à 14:56

Hem-Monacu, 130 habitants, un tout petit village dans l'est de la Somme. C'est ici que vivent Anne-Marie, son fils Gérard et leur petite chienne baptisée Sibelle à laquelle ils tiennent plus que la prunelle de leurs yeux.



Le 6 décembre, c'est la catastrophe. La mère et son fils ont un accident de voiture. Gérard est indemne, Anne-Marie est très légèrement blessée... Mais dans le choc, Sibelle a disparu.

Apeuré, le fox terrier bichon s'est enfui dans les bois avoisinants. Gérard va alors passer ses jours et ses nuits à battre la campagne. Il sème au bord des routes des couvertures, des vieux tee-shirts, des mouchoirs dans l'espoir d'attirer la petite chienne.

Il va même équiper sa voiture d'un phare spécial de trappeur canadien pour éclairer les chemins de terre et les bosquets. 1.600 kilomètres parcourus en une semaine. Pour rien. Tout ça pour ça, puisque la chienne perdue ne l'était pas.



Sibelle était en fait bien au chaud, récupérée par un garde-chasse tout près de Hem-Monacu. Gérard était passé dix fois devant sans la voir. Même avec son phare de trappeur.