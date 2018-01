Christine Berrou : "Rayan Nezzar, alias Interflora tant son langage est fleuri"

publié le 07/01/2018 à 10:57

Rayan Nezzar. Ce pauvre militant de La République En Marche, qui après avoir été nommé porte-parole de son parti s'est vu ressortir de vieux tweets dans lesquels il insultait politiques et journalistes. Forcément, ça a jeté un froid. Il parait que c'est à cause de lui qu'à New York les rues sont gelées. Là-bas, pour circuler on n'appelle plus des Uber mais des Philippe Candeloro.



Bref Rayan Nezzar, alias Interflora tant son langage est fleuri, s'est excusé sur Twitter en précisant qu'à l'époque il était étudiant. Alors moi, je ne sais pas quel genre d'études justifie qu'on insulte à tout-va, à part les études en Gilles de la Tourette éventuellement.

Mais en même temps je l'excuse, ça nous arrive tous d'être grossier. Et qui n'a jamais monté un meuble Ikea ? Et puis certaines personnes ont le gros mot facile, ça fait partie de leur charme. J'ai toujours dit que j'ai beaucoup d'amitiés pour Valérie Quintin.