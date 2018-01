publié le 01/01/2018 à 12:15

Je nous vous cache pas qu'après le réveillon, je ne suis pas très opérationnelle. J'ai l'impression d'être le réseau SNCF. Mais Bravo RTL : me faire me lever à l'aube un lendemain de fête, vous avez réussi là où mes parents ont toujours échoué. Je ne savais pas trop quoi vous dire ce matin, à part que c'est bien foutu : la nouvelle année commence un lundi ! On commence aussi l'année avec une super lune. Ceux qui nous écoutent au ski nous répondent : "on s'en fout. Nous ce qu'on voulait, c'était un super soleil".



Du coup je me suis dit que j'allais préparer nos auditeurs à ce qui allait se passer en 2018. En février, ce sont les JO d'hiver en Corée du Sud, juste à côté de Kim Jong-un qui, si je comprends bien, vient de déclarer avoir l'arme nucléaire. Je ne dis pas que ça craint, je dis juste c'est un peu comme si tu organisais une fête chez toi et que tu invitais tout l'immeuble sauf ton voisin de palier pourtant bien connu des services de psychiatrie.

On va aussi avoir la présidentielle russe à laquelle ne va participer qu'un seul candidat : Vladimir Poutine. Niveau suspense, on est entre un épisode de Louis la brocante et L'école des fans. En tout cas, en ce premier jour de l'année, j'ai une pensée émue pour tous les gens qui ont fait la fête tard hier et qui ont écouté ma chronique jusqu'au bout. Parce qu'écouter ma voix aiguë est une vraie preuve d'amour.