publié le 06/01/2018 à 11:34

Une fake news, c'est une information délibérément fausse que l'on va divulguer sur les réseaux sociaux pour obtenir un avantage politique ou financier. En fait, c'est comme les lobbies mais avec des fautes d'orthographe.



L'État a décider d'interdire ces fake news. Mais si on arrive dans un monde où il va falloir se dire uniquement la vérité, je ne voudrais pas être Christine Haas, l'astrologue de RTL, qui risque de recevoir beaucoup de messages du style : "Bonjour, je suis Verseau et ce matin vous avez dit que je serai bientôt de nouveau dans la lumière. Or, c'est forcément une fake news puisque je suis Jean-Vincent Placé".

Les publicitaires aussi vont devoir s'adapter parce qu'il n'y a pas plus de fake news que dans leurs slogans. Par exemple "Ovomaltine, c'est de la dynamite". Pardon, mais je n'ai jamais vu un fabricant de bombe artisanale s'approvisionner au rayon petit-déjeuner du Monoprix.

Pareil, "Tout le monde se lève pour Danette", c'est pas vrai. Là, j'ai un ami qui s'est cassé les deux jambes au ski, il ne m'a pas dit "tout va bien, ils m'ont donné une crème dessert saveur vanille, ça m'a fait me lever comme tout le monde". Autre exemple : "Sans alcool, la fête est plus folle". Pas forcément, mais là ce n'est pas moi qui le dit mais Mathilde Seigner.