Quand le nouveau porte-parole de REM traitait une journaliste de "pouffiasse"

publié le 06/01/2018 à 04:23

Rayan Nezzar connaît des débuts compliqués. Ce jeudi 4 janvier, Christophe Castaner a annoncé trois nouvelles nominations au sein de La République en Marche !. Laetitia Avia, déléguée nationale en charge de la communication, et Gabriel Attal et Rayan Nezzar, tous les deux nommés porte-paroles. Mais dès le lendemain, ce dernier a vu d'anciens tweets compromettants resurgir des profondeur d'Internet.



C’est le site Buzzfeed qui a repéré ces vieux messages publiés par le nouveau porte-parole sur le réseau social. En 2013, il interpellait une journaliste en des termes peu délicats : "C'est ça le journalisme? Pouffiasse." Selon le média, il était alors étudiant à l'ENA. Buzzfeed fait état d'autres messages datés de 2012, dans lesquels il qualifiait Marine Le Pen et Jean-François Copé de "p****", ajoutant une autre insulte à l'encontre de ce dernier: "Mais va n***** ta mère!"

Suppressions et mea culpa

Le site d'information en ligne rapporte qu'après avoir contacté Rayan Nezzar, celui-ci a commencé à supprimer de très nombreux tweets. Plus de 5.000 ont disparu du service de micro-blogging en l'espace de 24 heures. Rayan Nezzar a par ailleurs posté des excuses ce vendredi, invoquant des "propos irréfléchis" publiés lorsqu'il était "étudiant".

J'ai tenu des propos irréfléchis quand j'étais étudiant, je les regrette bien évidemment et présente toutes mes excuses pour ces mots qui ont pu choquer — Rayan Nezzar (@Rayan_Nezzar) 5 janvier 2018