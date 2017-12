Christine Berrou : "Pour des adultes, on n'élève pas vraiment le niveau"

publié le 30/12/2017 à 11:41

Pour le réveillon, je n'ai pas été gâtée. Mais c'est de ma faute. Quand mon copain m'a demandé ce que je voulais, je lui ai dit de lire dans mes pensées. C'est ainsi que j'ai découvert que dans mes pensées, j'avais une écriture de médecin. Pour preuve, j'avais commandé un iPhone X et j'ai eu un thermomix.



Mais il y a plus grave. Aujourd'hui je vais vous parler d'une grosse polémique qui concerne Youpi, un magazine qui s'adresse aux enfants qui aiment s'instruire et snober ceux qui regardent Gulli. Le média a eu une formulation fort malencontreuse à propos d'Israël et a dû être retiré de la vente. C'est dommage, car c'était un bon numéro. Il y avait un portrait de Gustave Eiffel et un article sur les secrets de fabrication d'un nuage.

Pourquoi on n'a pas ça, nous, dans la presse ? Nous cette semaine, on avait : À Lamballe, il perd un pari et se retrouve nu avec un balai face aux gendarmes. Pour des adultes, on n'élève pas vraiment le niveau. D’ailleurs, qui se méfie de Youpi ? À choisir un titre de presse, je me serais plutôt méfiée du Parisien, un mec qui fait tout le temps la gueule.