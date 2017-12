Catherine Berrou : "Sans Macron, ma vie n'a aucun sens"

publié le 31/12/2017 à 10:56

Depuis quelques jours, Emmanuel Macron était en vacances au ski. Son actualité était faite de paysages, de cartes postales et de restaurants de montagne. Ce n'était plus un président, mais la rubrique de Jean-Sébastien Petitdemange. Du coup, cette semaine je n'avais plus de quoi taper sur le gouvernement. Je dois donc l'admettre : sans Macron, ma vie n'a aucun sens. J'espère que c'est mon seul point commun avec Christophe Castaner.



Mais ce soir, c'est son grand retour. Tout le monde spécule de la forme que va prendre ses voeux de fin d'année. Et les attentes sont tellement grandes que pour ne pas décevoir, il faudrait qu'il arrive en saut à l'élastique avant de remonter la cour de l'Élysée sur un char tiré par Némo et Laurent Delahousse, si son brushing le permet. Je ne dis pas que le président va en faire trop pour ses voeux, je dis simplement qu'Hollywood aurait déjà racheté les droits.

Mais ce soir, j'attends que Macron s'exprime sur le fait qu'il n'a pas réussi à tenir sa promesse faite en juillet qui était d'aider tous les SDF avant le 31 décembre. Ça dépend de quels SDF on parle : des sans domicile fixe ou des sans difficulté financière. Le Président a également signé trois lois hier. Ça m'angoisse : voir un mec qui signe un truc en faisant la gueule, ça me rappelle quand mon père signait mon bulletin de note.