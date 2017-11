avec Sarah Ugolini et AFP

publié le 24/11/2017 à 18:15

La nouvelle a créé une brève panique dans le sud parisien. Un tigre de 200 kg s'est échappé d'un cirque ce vendredi 24 novembre en fin d'après-midi dans le sud-ouest de Paris avant d'être abattu par son propriétaire. Ce dernier a ensuite été placé en garde à vue selon une source policière.





Les pompiers avaient été appelés peu avant 18h00 par des particuliers ayant aperçu le félin errer dans le 15e arrondissement, près des locaux du groupe France Télévisions.

Parallèlement, alors que l'information se répand sur les réseaux sociaux, la RATP décide, par mesure de sécurité, de suspendre le trafic sur une ligne du tramway pendant environ une demi-heure. Il n'a repris qu'après l'autorisation de la police.

Le trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne T3a en raison de la présence d'un tigre, propriété d'un cirque situé a proximité. #RATP #T3a — T3a RATP (@T3a_RATP) 24 novembre 2017

Vers 18h30, la Préfecture de police a appelé sur Twitter à ne pas relayer de fausses informations avant d'assurer que "le danger est écarté". Le cirque Bormann Moreno duquel s'est échappé l'animal venait de s'installer dans le XVe arrondissement de la capitale et prévoyait d'ouvrir ses portes au public le 3 décembre.



"Le propriétaire était sous le choc. Lorsque nous sommes arrivés, le tigre de 200 kg était déja mort", a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers, le capitaine Valérian Fuet. L'animal a été abattu "dans une allée (...), il n'était pas en pleine rue, il n'y avait pas de passants", a-t-il ajouté. Selon une source policière, le propriétaire a été placé en garde à vue dans la foulée.

La fondation Bardot "scandalisée par l'abattage du tigre"

Le corps de l'animal devra être repris par le cirque ou transporté dans une clinique pour qu'une autopsie soit pratiquée a précisé le porte-parole des pompiers. La fondation Brigitte Bardot s'est dite "scandalisée par l'abattage du tigre" et a appelé le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot à interdire l'exploitation des animaux dans les cirques.



"C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines cette fois, il faut réagir immédiatement et bannir cette exploitation de l'animal sauvage réduit à l'esclavage", a-t-elle déclaré dans un communiqué. Une enquête a été ouverte au commissariat du XVe.