publié le 12/11/2017 à 10:23

Je voulais vous parler aujourd'hui de l'émission Mariés au premier regard, dont le deuxième épisode est diffusé ce dimanche 12 novembre au soir sur M6. Alors, pour vous expliquer, c'est une sorte de Tournez manège ! mais qui irait vraiment jusqu'au bout de sa démarche. Alors, tout le monde ne comprend pas l'idée du programme ; hier, je demandais à Patricia : "Patoche, pourrais-tu épouser un inconnu ?" Elle m'a répondu : "Oui, j'ai toujours eu un petit faible pour Bernard Campan".



Emmanuel Macron, lui, a des prédispositions pour épouser quelqu'un qu'il ne connaît pas : hier (samedi, ndlr), j'ai vu qu'il avait offert des fleurs à un inconnu (en réalité, au Soldat inconnu, ndlr). Que la personne soit militaire ne change rien : on sent qu'il y a une affinité avec le concept. Et moi, ce que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'il arrive toujours que, devant le maire, un des mariés dise "oui" et que la mariée dise "non". Et là, sur l'échelle de la "gênance" télévisuelle, on bat Christine Angot. C'est du grand moment de télé : Neil Armstrong qui marche sur la lune, à côté, c'est Joséphine, ange gardien.

Moi, j'admire ces hommes qui épousent des femmes qu'ils connaissent depuis une minute, alors que moi, ça fait trois ans que je suis avec mon copain, c'est le père de mon enfant... Toujours pas de demande en mariage ! C'est l'émission qui me fout le plus les boules depuis Motus. Mais, de toute façon, je n'aurais pas pu participer à cette émission. Parce qu'à un moment, les candidats doivent sélectionner les candidates en fonction du son de leur voix et je suis lucide.

Au moins, ces émissions, ça vide la tête, avec tout ce qu'il se passe... Vous avez vu ? Le chanteur Bono est dans les Paradise Papers, il dit qu'il ne savait pas qu'il cachait de l'argent aux impôts et qu'il est écœuré. Non, mais je comprends : tu es une grande star internationale et tu découvres que tu as un point commun avec Florent Pagny, c'est assez horrible.



Et puis, on a des nouvelles d'Harvey Weinstein, qui s'est payé les services de Benjamin Brafman, l'avocat des stars, mais aussi celui de DSK. Benjamin Brafman, il est encore plus spécialisé dans les porcs que Justin Bridou. Alors, il faut quand même être courageux pour être l'avocat d'Harvey Weinstein, vu son comportement devant tout ce qui porte une robe.



Autre info dont je voulais vous parler : j'ai appris que Raquel Garrido quittait la politique. Du coup, moi j'ai décidé de quitter George Clooney. Parce que Raquel Garrido n'a jamais fait de politique, je vous le rappelle. Moi, j'ai cru qu'on avait le droit de quitter un peu ce qu'on voulait. Alors, les mauvaises langues disent qu'elle part chez Ardisson parce que c'est mieux payé. Quelque part, elle est aux Insoumis ce que Tanguy Pastureau a été à Bernard Poirette.



Je vais terminer avec une info insolite : selon une étude publiée mercredi, les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo, c'est assez incroyable. En même temps, les moutons sont capables de faire la queue toute une nuit pour s'acheter un iPhone 10 donc je ne suis pas étonnée. Voilà, je vous laisse, j'ai peur de rater Mariés au premier regard. Ça commence à 21h mais on n'est jamais trop prudent !