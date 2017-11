publié le 23/11/2017 à 07:21

Avec le "Black Friday", s'ouvre vendredi 24 novembre une période de rabais. La plupart des grandes enseignes françaises ont décidé de suivre le mouvement importé des États-Unis et créé par Amazon. "Certaines enseignes ont décidé de boycotter parce qu'elles considèrent que ça incite à consommer et que ce n'est pas bon pour la planète. Mais c'est vrai que pour les achats de Noël à bas coût, le 'Black Friday' est bien placé", explique Pascale Hébel, directrice du département consommation au Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie), sur l'antenne de RTL.



Selon une étude CSA, 5 Français sur 10 s'intéressent au "Black Friday" et comptent acheter au cours de cette période. Et un rapport du CRC indique que les recettes pourraient atteindre 4 milliards d'euros cette semaine. "C'est du volume, à un moment où les Français sont en plein dans les achats de Noël", confirme Pascale Hébel.

Le "Black Friday" vaut-il vraiment le coup ? Faut-il s'attendre à des rabais importants ? "La loi ne permet pas de vendre moins cher que pendant les soldes, puisque les soldes sont la seule période où on peut vendre à perte", répond Pascale Hébel. De nombreux Français devraient toutefois en profiter pour multiplier les achats avant les fêtes de fin d'année.