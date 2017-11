Christine Berrou : "Le Nutella, c'est le LSD des 4-12 ans"

publié le 11/11/2017 à 10:23

Je n'ai pas peur de taper du poing sur la table quand des choses graves se passent : la recette du Nutella a changé. Sinon, tout le monde voit ce qu'est le Nutella, le LSD des 4-12 ans ? Alors, il contient beaucoup d'huile de palme, une des principales causes de la déforestation, juste après la langue de bois d'Edouard Philippe. Et c'est aussi, il faut le savoir, 80 calories par cuillère. Le Nutella est tellement riche que ça ne m'étonnera pas de trouver un jour son nom dans les Paradise Papers.



Vous savez quelle est la différence entre un pot de Nutella et un discours d'Emmanuel Macron ? Dans l'un, il y a beaucoup de sucs, ça peut provoquer une sensation de lourdeur, et dans le Nutella, il y a des noisettes. Blague à part, les Français en achètent un million de pots par jour. Quand je pense qu'on annonçait une pénurie de chocolat à cause du réchauffement climatique... Moi, j'avais hâte de voir la tête que les gamins allaient faire en découvrant dans leur calendrier de l'Avent des tomates cerises, mais apparemment, ce n'est pas pour tout de suite.

La France a prêté 300 œuvres au Louvre d'Abou Dabi

On ne sait pas si ce changement de recette chez Nutella va avoir un impact sur le climat politique, Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé. Il était à Abou Dabi pour l'inauguration du Louvre. D'ailleurs, son quinquennat est décidément très marqué par le Louvre : un discours devant le Louvre le soir de son élection, l'inauguration d'un Louvre à Abou Dabi, et puis tous ceux qui en ont marre qu'il l'ouvre. Ça fait beaucoup de coïncidences mystiques, Dan Brown a écrit des romans pour moins que ça.



Vous savez que la France a prêté 300 œuvres au Louvre d'Abou Dabi en échange d'un milliard d'euros, quand même, versé sur 30 ans. Là, je me dis deux choses. Premièrement : on n'a pas la même définition du verbe "prêter". Deuxièmement : quand je pense que RTL a donné gratos à un musée la sculpture de Vasarely qui décorait l'entrée... Maintenant, la seule œuvre d'art qu'il nous reste, c'est Vincent Perrot, et je vous préviens : pas question qu'on l'envoie à Abou Dabi.