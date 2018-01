Transition énergétique : neuf jeunes en service civique font la promotion de Civigaz

publié le 11/01/2018 à 06:59

Ces jeunes ont entre 16 et 25 ans. Leur mission est de sept mois : trois semaines de formation et plus de six mois à aider les autres. Ils font du porte-à-porte dans des quartiers plutôt populaires pour aider des familles à réduire leur facture d'énergie. Cela s'appelle Civigaz.



Ces jeunes viennent d'horizons très différents : des Bac+5 qui ont envie de se poser quelques mois et réfléchir, ou des jeunes sans diplôme qui ne savent pas trop quoi faire. Le programme, géré par la Fondation Agir contre l'exclusion, forme les jeunes et leur apporte un accompagnement social.

Ces volontaires reçoivent une indemnité de 500 euros par mois. Ils vont chez les gens pour leur donner des petits conseils. Exemple : dégivrer son congélateur tous les ans (un centimètre givre vous coûte 10 euros par an en énergie).

Des conseils à domicile aux particuliers

Autre exemple : si vous baissez le chauffage d'un degré seulement chez vous, vous réduisez votre facture de gaz de 7%. Vous mettez un couvercle sur la casserole quand vous faites bouillir de l'eau : vous consommerez trois fois moins d'énergie.



Ces jeunes sont aussi formés pour vérifier l'installation de gaz. Un tuyau se change tous les cinq ans. Ils en ont trouvé qui avait plus de vingt ans.



Le service civique permet de se sentir utile. Pour certains, cette expérience débouche sur un emploi. Il a été créé en 2010. Plus de 200.000 jeunes ont depuis participé à une mission d'intérêt général.