La consommation de viande explose dans le monde : +40% depuis l'an 2000, et ça va s’accélérer. Aux États-Unis, elle devrait battre un nouveau record cette année. En moyenne, un consommateur américain va manger plus de 100 kilos de viande en 2018, selon les chiffres du Département de l'Agriculture.



La viande, c'est bon. Mais l'élevage contribue au changement climatique. Il produit autant de gaz à effet de serre que le secteur du transport. Ce sont les gaz émis par les animaux et par les tracteurs pour cultiver les céréales qui les nourrissent. Pour respecter l'Accord de Paris sur le climat, des taxes sur la viande ont été envisagées en Suède, au Danemark et en Allemagne.

C'est ce qu'on appelle des taxes comportementales, pour nous faire changer. C'est déjà le cas pour le tabac. La bonne nouvelle est qu'en France, on devrait pouvoir s'en passer, car chez nous la consommation de viande a commencé à diminuer : 85 kilos en moyenne par an.

Pas de parc d'engraissement en Fance

Nous devenons flexitariens : nous en mangeons moins, mais mieux, en recherchant la qualité de la viande provenant d’élevages où les animaux mangent de l'herbe. L'herbe, en poussant, retient le carbone dans le sol. C'est bon pour le climat.



Ce sont des élevages plus soucieux de l'environnement qui n'ont rien à voir avec les feed lots américains. Aux États-Unis, vous avez des fermes de 40.000 vaches enfermées nourries aux céréales.



Ce sont ces élevages qui sont mauvais pour le climat. Alors qu'en France, si cette tendance de recherche de qualité se poursuit, nous devrions pouvoir éviter la taxe sur le steak.