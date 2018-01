"SoliMobi", l'application de copiétonage solidaire

publié le 09/01/2018 à 06:34

Cela fonctionne comme un site de covoiturage : vous vous inscrivez, vous indiquez l’itinéraire que vous souhaitez faire et le site vous met en relation avec quelqu'un qui va faire le même parcours. Mais absolument pas en voiture. C'est un concept d'écomoblité, donc pas de voiture.



Vous allez voyager à pied, à vélo, en trottinette ou en transports en commun. Le principe de SoliMobi est de se déplacer de façon conviviale. En fait, la créatrice a eu l'idée un jour lorsqu'elle a eu connaissance d'un fait divers : une femme agressée dans le RER, sans que personne n'intervienne.

L'objectif deSoliMobi est de permettre, entre autres, à des femmes seules, des étudiantes ou des infirmières qui travaillent la nuit, de se déplacer, de prendre des transports en commun dans des endroits où elles redoutent d'aller. Faire le voyage à deux est plus sécurisant.

Mais ça peut aussi être une personne qui connaît mal Paris et qui veut se promener à vélo, des salariés d'une entreprises qui veulent voyager ensemble ou une personne âgée qui n'ose plus se déplacer toute seule.

Autant voyager en bonne compagnie

C'est un concept nouveau original, gratuit pour les utilisateurs. La créatrice, basée à Saint-Ouen en Île-de-France, va se rémunérer en signant des contrats avec des entreprises. Elle les coache pour mettre en place des plans de mobilité écologique. C'est obligatoire depuis le 1er janvier quand on a plus de 100 salariés.



On passe beaucoup de temps tous les jours à voyager. En Île-de-France, un salarié consacre en moyenne 68 minutes par jour pour aller travailler et revenir. Autant le faire en bonne compagnie.