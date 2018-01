publié le 08/01/2018 à 06:36

Nicolas Hulot va grimper ce lundi 8 janvier, avec un monte-charge (une sorte d'ascenseur qui va le conduire dans la nacelle), au sommet d'une éolienne. Au sommet d'une éolienne, on a une vue imprenable. Le ministre de la Transition écologique et solidaire va pouvoir admirer les milliers de poulets des fermiers de Loué.



Nicolas Hulot veut mettre en valeur cet exemple : celui d'agriculteurs qui ont décidé de produire leur énergie. On dit souvent que l'élevage contribue au réchauffement du climat. C'est vrai.

Les fermiers de Loué, il y a cinq ans, ont pris les choses en main. Ils ont calculé combien il fallait d'énergie pour élever un poulet, du chauffage au couvoir, jusqu'au frigidaire pour transporter les cuisses au supermarché. Ils ont multiplié par le résultat par le nombre de leurs volailles.

Financement participatif

Ils ont décidé pour compenser d'installer des panneaux solaires et six éoliennes. Ils ont fait appel au financement participatif. Pas de banque, mais tous les habitants qui étaient autour de élevages. Quelque 600 particuliers volontaires ont versé entre 200 et 5.000 euros, sous forme de prêt, avec un taux qui leur rapporte trois plus qu'un livret A. Les six éoliennes seront amorties en vingt ans.



Nicolas Hulot veut montrer en exemple ce type de financement local pour produire une énergie qui va bien avec les agriculteurs. Comme eux, elle dépend de la météo.



Depuis une semaine, avec les tempêtes, les éoliennes de Loué tournent à plein régime. En France, l'énergie du vent a représenté ces jours 12% de notre production d'énergie.