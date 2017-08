publié le 02/08/2017 à 08:40

Les ressources terrestres sont limitées. Le mercredi 2 août s'inscrit comme le jour dit du dépassement, cela signifie que les Terriens vivent désormais à crédit. Alors que le Luxembourg vient de devenir le premier pays européen à autoriser l'exploitation des ressource spatiales, que peut-on réellement en tirer ? "On a déjà ramené des échantillons sur Terre, on l'a fait en effet avec la Lune mais il faut bien savoir que c'est très difficile et que pour l'instant on a ramené que quelques grammes d'échantillons notamment des astéroïdes", a souligné François Forget, chercheur au CNRS et spécialiste de l'exploration du système solaire, au micro de RTL.



Difficile, c'est peu de le dire. Par exemple, la mission OSIRIS-REx lancée en septembre dernier par les États-Unis a de quoi impressionner : "Cette mission coûte presque 1 milliard de dollars et elle compte rapporter 60 grammes, c'est dire la difficulté", a indiqué le chercheur.

Mais concrètement, de quels matières s'agit-il ? "On imagine des choses de valeur, précise François Forget. Il existe des astéroïdes qui sont d'anciens cœur de corps célestes, un peu comme des planètes, qui sont très riches en métal. Donc on là du fer, du nickel, du platine et d'autres métaux très rares.