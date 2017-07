Des poussières de Lune vendues 1,8 million de dollars

publié le 21/07/2017 à 23:59

Pour décrocher la lune, ou du moins un peu de ses poussières, il vous aurait fallu débourser plus de 1,8 million de dollars. Un sachet contenant des échantillons ramassés par l'astronaute Neil Armstrong a été vendu jeudi 20 juillet pour une somme de 1,8 million d'euros. 1 million et 812.500 dollars, c'est la somme exacte à laquelle les experts de la maison de vente aux enchères Sotheby's ont estimé le précieux sac.



Il s'agit de l'unique objet imprégné de poussières de Lune de la mission Apollo 11 à être resté aux mains de propriétaires privés. La petite pochette blanche contenait en effet des échantillons ramassés il y a 48 ans par Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Les 500 grammes de poussière et les douze petits cailloux avaient été récoltés dans la région appelée la "mer de la tranquillité", une vaste plaine constituée de roches volcaniques datées d'il y a 4.5 milliards d'années.

Premières poussières lunaires jamais récoltées

Prélever des échantillons géologiques était une des missions des astronautes envoyés pour la première fois en 1969 sur le satellite de la Terre. Le sac de vingt centimètres, composé de nylon et de polyester était utilisé pour éviter de contaminer les prélèvements avant leur analyse. Les mots "Lunar Sample Return" (Retour d'échantillon lunaire) figurent sur la pochette blanche. "Ce sac ne provient pas seulement de la première mission, il a été utilisé par le premier homme qui a marché sur la lune, et il contient les premières poussières lunaires jamais récoltées", explique Cassandra Hatton, vice-présidente de Sotheby’s, dans les pages du New York Times, Elle ajoute que "c'est la première d’une première d’une première".

La pochette utilisée par Neil Armstrong pour ranger les premiers échantillons lunaires jamais ramassés par l'Homme Crédit : Richard Drew/AP/SIPA

Sotheby’s en attendait plus de deux millions de dollars. La pochette a finalement été adjugée pour 1,8 million de dollars (1,5 million d’euros). Selon la maison de ventes, plus de 500 participants issus d’une douzaine de pays ont pris part aux enchères. La grande gagnante, c'est la propriétaire, Nancy Carlson, qui l’avait acquise pour 995 dollars (880 euros).