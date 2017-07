Visitez la station spatiale internationale sur Google Street View

publié le 21/07/2017 à 17:20

L'espace comme si vous y étiez. Plus besoin d'être astronaute pour voir l'intérieur d'une station spatiale. Grâce aux photos ramenées par Thomas Pesquet de son voyage dans l'espace, il suffit désormais d'aller sur Google Street View pour visiter la Station Spatiale Internationale (ISS).



Depuis jeudi 20 juillet, l'astronaute français Thomas Pesquet et Google ont révélé le fruit de leur collaboration. Avec les 1.700 photos prises à bord de l'ISS, numérisées par le moteur de recherche, le grand public peut visiter virtuellement, à 360°, l'intérieur de la station.

Une expérience inédite, avec une qualité de photo haute définition permettant d'observer le moindre détail de l'intérieur de l'ISS. Cette nouvelle étape dans la découverte de l'espace par le grand public vient s'ajouter aux nombreuses photos postées par Thomas Pesquet durant son voyage.



L'astronaute avait en effet beaucoup partagé son expérience de six mois dans l'espace sur les réseaux sociaux, suivie notamment par 1,4 million de personnes sur Facebook.

> Go Inside the International Space Station with Google Street View

Une immersion détaillée

Sur Google Street view, il suffit d'aller sur l'icône "International Space Station" et le voyage est instantané. À bord, le public peut découvrir les 15 modules qui composent l'ISS, plus les deux modules de transport Cygnus et Dragon. L'immersion est d'une précision saisissante. De la capsule d'observation où l'on aperçoit la Terre aux différents laboratoires, des notes explicatives s'affichent pour guider l'internaute tout au long de sa visite.



Dans le communiqué qui a annoncé cette nouveauté, Thomas Pesquet a également évoqué la difficulté de mettre en place une visite virtuelle depuis l'espace. Utilisant un appareil photo reflex numérique et du matériel de la station, il a travaillé en collaboration avec les ingénieurs de Google et le Johnson Space Center de Houston (États-Unis).





L'astronaute français a finalement conclu le communiqué sur ces mots : "Regarder la Terre d'en haut m'a fait penser à mon propre monde un peu différemment, et j'espère que l'ISS sur Street View change aussi votre point de vue sur le monde".

Toujours voulu vous emmener dans l'espace, maintenant c'est presque possible avec Google Street view! Explorez l'ISS https://t.co/VixnEpGbLQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) 20 juillet 2017