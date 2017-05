publié le 16/05/2017 à 06:52

Depuis 2009, l'association Cyclamed ne recycle plus tous ces médicaments que nous rapportons chez notre pharmacien. Mais elle a trouvé une façon originale de les valoriser. Ils servent à éclairer et chauffer des logements. Pour cela, ils sont brûlés à 850 degrés dans 55 incinérateurs répartis sur tout le territoire. Les 12.000 tonnes récoltées en 2016 (suppositoires, gélules, comprimés, pommades, spray) vont fournir cette année lumière et chaleur à 7.000 logements.



Au total, Cyclamed récupère un peu plus de 60% des médicaments périmés ou non utilisés. Ce sont les femmes, les plus de 50 ans et les habitants des communes rurales qui rapportent le plus régulièrement leurs médicaments périmés au pharmacien. Un tiers prennent même la peine de séparer les boîtes en carton et les notices en papier, afin de les recycler.

Mais il reste quand même 40% de ces médicaments non consommés qui sont jetés à la poubelle, dans l'évier ou les toilettes. Ils peuvent alors polluer les sols ou les nappes phréatiques. Pensez donc à les rapporter chez votre pharmacien. Cela évitera aussi les risques d'accidents et d'intoxication à domicile.