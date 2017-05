Les termites étudiés de près pour produire du biogaz

publié le 10/05/2017 à 06:55

Les deux espèces animales qui produisent le plus de gaz en digérant sont les vaches et les termites. Les vaches transforment de l'herbe. Avec les termites, c'est beaucoup plus pratique car ils peuvent manger toutes sortes de déchets qui, aujourd'hui, se recyclent mal : toutes les pailles des exploitations agricoles (paille de maïs, de colza) et des branches d'arbres (les termites adorent le bois).



Aujourd'hui, il existe des usines pour produire du gaz avec ces déchets verts. On appelle ça des digesteurs. Le gaz est ensuite transformé en chauffage ou en électricité, mais le rendement n'est pas toujours formidable. En moyenne, 50% des déchets deviennent vraiment du gaz. Or, les termites eux sont capables dans leur intestin de transformer 80% de ce qu'ils mangent. Un rendement incroyable qui pourrait permettre de produire d'énormes quantité de biogaz.

Une piste importante

La France, pays agricole, a beaucoup de déchets verts. Les chercheurs du Centre international de recherche sur l'eau et l'environnement travaillent sur les termites. Ils ont identifié les bactéries qui permettent à ces insectes de produire autant de gaz. L'objectif est de pouvoir les développer en laboratoire et de les incorporer aux déchets dans les digesteurs.



On n'en est pas encore au stade industriel. Il reste du travail, mais s'inspirer des termites est une piste importante. Le groupe Suez-Environnement, qui gère aujourd'hui 80 digesteurs en France, a fait ses calculs : le gaz supplémentaire pourrait permettre de produire autant d'énergie qu'un réacteur nucléaire.