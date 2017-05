"Saints de glace" : les périodes de gel sont de plus en plus précoces

publié le 11/05/2017 à 09:24

Ce jeudi 11 mai marque le début des "Saints de glace". Autrefois, ils s'appelaient Mamert, Servais et Pancrace. Ils ont été remplacés dans le calendrier actuel par Estelle, Achille et Fatima, les 11, 12 et 13 mai. Les agriculteurs s'en méfient, car en général, pendant ces trois jours, il fait froid. Au Moyen Âge, les paysans imploraient les trois saints pour qu'ils protègent leurs cultures du gel. Car "Mamert, Servais et Pancrace apportent souvent la glace", et "quand il pleut à la Saint-Servais, pour le blé, c'est un signe mauvais".



Alors cette année, le froid est arrivé plus tôt en avril et a fait de gros dégâts. Depuis quelques années, les "Saints de glace" ont tendance à être de plus en plus précoces. D'ailleurs en cette fin de semaine, il n'y aura pas de gel. Pourquoi ce coup de froid au printemps ? Pour les astrophysiciens, chaque année en mai, l'orbite de la Terre passe à travers un nuage de poussières qui ferait obstacle aux rayons du soleil et refroidirait l'atmosphère.

Les météorologues, eux, sont plus rationnels. Il s'agit tout simplement de masses d'air froid qui se promènent chaque printemps, un phénomène tout à fait normal. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'après le 15 mai, pour les jardiniers, il n'y a plus beaucoup de risques. "À la sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise". Donc dès la semaine prochaine, vous pourrez en toute tranquillité planter vos tomates.