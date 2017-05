publié le 12/05/2017 à 07:23

Le tribunal administratif de Paris a confirmé début mai l'attribution du marché des Vélib' parisiens au groupement Smoovengo, rejetant le recours en référé du groupe JCDecaux pour empêcher la perte de ce contrat emblématique. Une partie des 20.000 cycles vont être recyclés. Ils vont devenir des boîtes de conserve pour les petits pois, des chariots de supermarché et des glissières de sécurité pour mettre le long des routes.





JCDecaux travaille déjà avec plusieurs entreprises de recyclage de métal et de plastique. Car les protège-guidons gris seront aussi récupérés. Il y a beaucoup de métal sur les Vélib', qui sont très lourds. Pas question de mettre toute cette matière à la poubelle. JCDecaux va devoir tout enlever et tout nettoyer sur ses 1.200 stations.

50.000 Vélib' dérobés en dix ans

Tout ce qui sera en bon état, bornes ou vélo, sera reconditionné et réutilisé. dans d'autres villes où les Vélib' existent (il y en 70 dans le monde). Mais une grosse partie sera donc recyclée, car l'état du parc se dégrade très vite. Entre 70 et 100% des Vélib' ont subi chaque année des dégradations. Sur les 90.000 vélos qui ont été fabriqués depuis dix ans, depuis le début du service, 50.000 ont même été volés.

En janvier prochain, un nouveau prestataire va donc proposer aux Parisiens de nouveaux Vélos, les SMoove. Il assure que les siens seront beaucoup plus solides, avec un système antivol plus résistant. Des vélos qui seront plus légers ; 30% seront aussi électriques et permettront même de recharger, grâce a une prise USB, son téléphone en pédalant.